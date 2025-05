Ritorno Province il Senato dà il via libera | un cambiamento che divide la politica regionale

Il Senato ha approvato un disegno di legge costituzionale che segna il possibile ritorno delle Province elettive in Friuli Venezia Giulia. Questo significativo passo rappresenta un cambiamento controverso nel panorama politico regionale, destinato a ridisegnare l'assetto istituzionale e a riaccendere il dibattito su autonomia e governance locale. Analizziamo le implicazioni di questa decisione e le reazioni che ha suscitato.

Il Senato ha compiuto un passaggio cruciale, dando il primo via libera al disegno di legge costituzionale destinato a reintrodurre le Province elettive in Friuli Venezia Giulia. Questa approvazione in prima deliberazione segna l'inizio di un percorso che ridisegnerà l'assetto istituzionale della...

Il ritorno delle province: intervista a Stefano Candiani