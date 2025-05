Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 29 maggio | Gracia e Miguel cedono alla passione Álex aiuta Martina

Nell'episodio di "Ritorno a Las Sabinas" in onda il 29 maggio, Gracia e Miguel si lasciano travolgere dalla passione, mentre Álex offre il suo aiuto a Martina. Manuela e Álex, intanto, continuano a cercare un movente per giustificare l'omicidio di Óscar. Non perdere le ultime emozioni della soap spagnola, oggi alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Manuela e Álex cercano un movente che giustifichi l'omicidio di Óscar Ritorno a Las Sabinas prosegue domani giovedì 29 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Gracia è distrutta dopo aver scoperto che Antón l'ha tradita, ora tutto cambia. Nell'episodio precedente Emilio, dopo l'ictus che lo ha colpito, non si è ancora ripreso. I medici non possono garantire il suo pieno recupero, sia a livello cerebrale che motorio, una notizia che getta le sue figlie Gracia e Paloma nell'angoscia.

