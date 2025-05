Ristrutturazione per Casa Giada il cohousing per gli anziani di Roma nord

Casa Giada, il progetto di cohousing per anziani a Roma nord, vive una fase di ampliamento grazie a una ristrutturazione in corso. Situata nel quartiere de La Giustiniana e attiva da quattro anni, questa struttura offre una soluzione abitativa pensata per le esigenze delle persone anziane, promuovendo un modello innovativo di coabitazione che favorisce socialità e supporto reciproco.

