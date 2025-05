Rischio terrorismo | Usa alzano livello d’allerta per chi viaggia in Italia

Il Dipartimento di Stato americano ha recentemente elevato il livello di allerta per i viaggiatori statunitensi in Italia, portandolo a "Livello 2" su una scala di 4. Questa decisione è stata presa a causa del crescente rischio di terrorismo, invitando i cittadini a prestare maggiore cautela durante il loro soggiorno nel paese.

Il dipartimento di Stato americano ha alzato al “Livello 2” su una scala di 4 il “travel advisory”, il livello d’allerta per i viaggiatori Usa che si recano in Italia. “Prestare maggiore cautela in Italia a causa del terrorismo”, si legge sul sito del dipartimento di Stato: “esiste il rischio di violenza terroristica, inclusi attacchi terroristici e altre attività in Italia. Per saperne di più, consultare i rapporti nazionali del Dipartimento di Stato americano sul terrorismo”, si legge nel sommario. Ricordando che “ i terroristi possono attaccare con scarso o nessun preavviso “, il dipartimento di Stato indica come “obiettivi comuni”: i luoghi turistici;... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - “Rischio terrorismo”: Usa alzano livello d’allerta per chi viaggia in Italia

