Rischieremo il carcere per il bimbo Due padri e un figlio la sentenza | spiraglio per il rientro in Italia

Il recente pronunciamento della Corte Costituzionale offre nuovi spunti per una coppia di Padri aretini e il loro figlio, nato grazie a una donatrice. La sentenza, che pone al centro la tutela del bambino, potrebbe rappresentare un'opportunità per il rientro della famiglia in Italia, dopo le inquietudini legate a una possibile condanna. Scopriamo insieme le implicazioni di questa storica decisione.

Arezzo, 28 maggio 2025 – “Li ho sentiti, ci penseranno. Certo è che la sentenza della Consulta apre uno scenario completamente nuovo perchè al centro c’è la tutela del bambino ”. È il figlio nato a febbraio dopo la gestazione portata avanti da una donatrice per conto di una coppia aretina formata da due uomini, Andrea e Simone (nomi di fantasia) che nel 2022 hanno celebrato l’unione civile e un anno fa hanno scelto di essere genitori “realizzando un progetto a lungo meditato e condiviso con le rispettive famiglie di origine che li hanno sostenuto anche economicamente”, spiega Gianni Baldini, avvocato aretino, un lungo cursus professionale nel campo della fecondazione assistita, docente di Biodiritto agli atenei di Firenze e Siena... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Rischieremo il carcere per il bimbo”. Due padri e un figlio, la sentenza: spiraglio per il rientro in Italia

Ne parlano su altre fonti

“Rischieremo il carcere per il bimbo”. Due padri e un figlio, la sentenza: spiraglio per il rientro in Italia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Rischieremo il carcere per il bimbo”. Due padri e un figlio, la sentenza: spiraglio per il rientro in Italia - La Consulta ha aperto la strada alle doppie mamme: un varco nel quale altre coppie si stanno gettando. L’avvocato: “Al centro c’è l’interesse dei piccoli, può valere anche per loro”. Ma tornando scatt ... 🔗Riporta lanazione.it

Carcere e arresti per due anni, ma - VENEZIA - È stata assolta dalla pesante accusa di omicidio volontario del bimbo che aveva appena partorito, ma non ha diritto ad alcun risarcimento per i due anni trascorsi tra carcere ed arresti ... 🔗Si legge su ilgazzettino.it

Bimbo di due anni e mezzo morto a Livorno: arrestata la madre per omicidio premeditato - Emergono nuovi elementi riguardo la morte del bambino di due anni e mezzo ... privo di base logica Il racconto fatto dalla madre del bimbo, secondo le indagini della squadra mobile livornese ... 🔗Come scrive lettera43.it