Riscaldamento globale il governo temporeggia | la strategia del ritardo climatico mentre l’Europa corre

Il riscaldamento globale si avvicina rapidamente a livelli critici, ma mentre l’Europa corre verso soluzioni sostenibili, il governo sembra ancora temporeggiare, adottando una strategia di ritardo climatico. Secondo il recente rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, le probabilità di superare la soglia di 1,5°C nel prossimo quinquennio sono ormai alte e allarmanti.

Secondo l’ultimo rapporto dell’ Organizzazione Meteorologica Mondiale, tra il 2025 e il 2029 ci sono l’86% di probabilità che il riscaldamento globale superi la soglia critica di 1,5°C per almeno un anno, e il 70% che ciò avvenga in media sull’intero quinquennio. Numeri che fino a pochi anni fa sarebbero stati definiti fantascientifici. Non solo: per la prima volta compare nei modelli una probabilità, seppur modesta (1%), che entro il 2030 si superino i 2°C su base annua. È uno scenario che gli stessi climatologi definiscono “scioccante”. Intanto, la Commissione Europea ha confermato che l’Ue è “sulla buona strada” per tagliare del 54% le emissioni entro il 2030, grazie all’adeguamento dei Piani nazionali per l’energia e il clima da parte degli Stati membri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it