Ripescaggi Gravina | Priorità a seconde squadre Dramma Lucchese

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, chiarisce la posizione del Milan Futuro nel contesto dei ripescaggi, assegnandogli il trattamento di seconda squadra. Questa decisione pone i giovani rossoneri subito dopo l’Inter Under 23 nella graduatoria, evidenziando le priorità legate alle seconde formazioni e un contesto drammatico per il Lucchese. Analizziamo le implicazioni di queste scelte nel panorama calcistico attuale.

"In caso di riammissioni o ripescaggi, il Milan Futuro sarà trattato come una seconda squadra": a dirlo è il presidente Figc, Gabriele Gravina. In pratica, i giovani rossoneri risultano essere in graduatoria subito dopo l’Inter Under 23 (unica altra squadra b), nonché quarta in quella generale dopo Inter, appunto, Ravenna e Pro Patria. "La priorità assoluta è per le seconde squadre – e parole di Gravina –. Nell’ipotesi in cui ci fosse un vuoto d’organico di 4 posti, la prima squadra ripescata sarà una B, poi ci sarà la D, poi la C. Poi ancora una seconda squadra, il Milan Futuro". Da vedere quindi se ci sarà una carenza di organico e se le ripescabili saranno disposte a presentare domanda (il Milan sì)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ripescaggi. Gravina: "Priorità a seconde squadre». Dramma Lucchese

Le notizie più recenti da fonti esterne

La dichiarazione di Gravina su possibili altre squadre B in serie C; Ripescaggi Serie C, la posizione del Milan U23? Gravina conferma; Extra Grifo – Ripescaggi Serie C: ecco la decisione sul Milan Futuro; Ripescaggi Serie C, Gravina chiarisce la posizione del Milan: Verrà trattato come una seconda squadra. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Serie C - Gravina su seconde squadre e ripescaggi