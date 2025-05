Ripascimento c’è una mozione

Nell'intento di salvaguardare il centro storico di Sirolo e contrastare l'erosione delle spiagge non protette da scogliere, il consigliere regionale Mirko Bilò di Forza Italia ha presentato una mozione in Consiglio regionale. Questa iniziativa mira a spingere il governatore a esaminare possibili interventi per proteggere il patrimonio naturale e culturale della zona.

C’è grande necessità di tutelare il centro storico del Comune di Sirolo e l’ erosione delle spiagge prive di scogliere. Per questo ieri il consigliere regionale di Forza Italia Mirko Bilò di Forza Italia ha presentato una mozione in Consiglio regionale che impegna il governatore a valutare la modifica del Piano di gestione integrata delle zone costiere nella parte degli interventi strutturali in cui stabilisce che non ne sono previsti per la falesia del Conero e ad avviare nel più breve tempo possibile il procedimento amministrativo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio nella spiaggia San Michele-Sassi Neri, individuati dallo studio preliminare trasmesso dal Comune di Sirolo alla Regione Marche nell’aprile scorso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ripascimento, c’è una mozione

Ne parlano su altre fonti

"Ripascimento è sbagliato a Montemarciano" - Wwf e Legambiente chiedono soluzioni alternative sul ripascimento della spiaggia di Montemarciano. "Sono bastate poche mareggiate per asportare buona parte della ghiaia utilizzata per il ... 🔗Segnala msn.com

Il M5S cheide chiarezza sul ripascimento degli arenili - ROMA – Il M5S Lazio deposita un’interrogazione e una mozione sull’efficacia degli interventi di ripascimento per gli arenili del Lido di Ostia e delle altre località balneari del Lazio. La capogruppo ... 🔗Si legge su centumcellae.it

'Alternativa C’è' presenta mozione di sfiducia a Roberto Speranza: non è l'unico a farlo - Chiesta nuova mozione di sfiducia per Roberto Speranza, dalla componente del Senato 'Alternativa C'è' composto da ex grillini fuoriusciti dal M5S e ora all'opposizione. Anche il capogruppo di ... 🔗informazione.it scrive

CURA EPATITE C, MOZIONE DI NAPOLI E CASTELLUCCIO