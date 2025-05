Riparte Lakescpaes | primo appuntamento a Lesa con I promessi sposi on air

Ritorna Lakescapes, il teatro diffuso del Lago Maggiore, con il primo appuntamento a Lesa. Sabato 31 maggio alle 21, prende il via l'undicesima stagione con "I Promessi Sposi On Air". Curata dall'Accademia dei Folli e supportata da otto comuni, tra cui tre nuovi ingressi nel 2025, questa rassegna culturale promette un'estate ricca di emozioni e spettacoli coinvolgenti.

Sabato 31 maggio alle 21 prende il via l'undicesima stagione di Lakescapes - Teatro diffuso del Lago Maggiore, la rassegna culturale curata dalla compagnia di musica-teatro torinese Accademia dei Folli e promossa da otto comuni, di cui tre nuovi nel 2025: Colazza, Mergozzo e Sesto Calende

