Riorganizzazione aziendale e pensioni anticipate accordo tra Caronte Isole Minori e sindacati

Caronte&Tourist Isole Minori Spa ha siglato un accordo con i sindacati per avviare un processo di riorganizzazione aziendale attraverso le pensioni anticipate. Questa iniziativa si propone di favorire un ricambio generazionale della forza lavoro, rappresentando un passo fondamentale verso la modernizzazione e l'efficienza dell'azienda. Scopriamo i dettagli di questo accordo e le sue implicazioni per i dipendenti e l'intero settore.

Pensioni anticipate come primo step per un più generale ricambio generazionale della forza lavoro. Questo l'obiettivo di Caronte&Tourist Isole Minori Spa che ha trovato l'accordo con i sindacati per le modalità con cui perseguirlo. I rappresentanti della società di navigazione hanno firmato un... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Riorganizzazione aziendale e pensioni "anticipate", accordo tra Caronte Isole Minori e sindacati

