Rinviato a giudizio l’equipaggio della Mare Jonio | Profitto su migranti salvati Casarini | È un processo ai soccorsi

Il caso Mare Jonio apre una spinosa vertenza giudiziaria in cui l'equipaggio è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver tratto profitto dal salvataggio di 27 migranti. Il processo si concentra sulle presunte responsabilità di aver favorito l’immigrazione clandestina, aggravato dall’eventuale profitto ottenuto.

L’accusa è pesante: avere “ tratto profitto ” dal soccorso a 27 naufraghi. Con questa contestazione il Gup del Tribunale di Ragusa ha rinviato a giudizio tutti gli imputati del caso Mare Jonio. Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato appunto dal trarne profitto. Oltre al comandante della nave della Ong Mediterranea Saving Humans, Pietro Marrone, vanno a processo Alessandra Metz, legale rappresentante della società armatrice Idra Social Shipping, Giuseppe Caccia vicepresidente Cda della Idra e capo spedizione, Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Humans, e tre componenti dell’equipaggio, il medico Agnese Colpani, il soccorritore Fabrizio Gatti e il tecnico a bordo, Geogios Apostolopoulos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rinviato a giudizio l’equipaggio della Mare Jonio: “Profitto su migranti salvati”. Casarini: “È un processo ai soccorsi”

Stalking alla ex minorenne. L’incubo dopo la relazione. Giovane rinviato a giudizio - Un giovane della Valdinievole è stato rinviato a giudizio per stalking nei confronti della sua ex fidanzata minorenne. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Migranti, chiesto rinvio a giudizio per equipaggio Mare jonio; Migranti, a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio; Guccione e Sciascia, una mostra ne celebra l’amicizia; Migranti, chiesto rinvio a giudizio per equipaggio Mare jonio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Migranti, rinviati a giudizio comandante ed equipaggio Mare Jonio - (Adnkronos) - Il gup del tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha rinviato a giudizio gli indagati nel caso Mare Jonio accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal trarne ... 🔗Lo riporta msn.com

Migranti, a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio - Il Gup del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininnà ha rinviato a giudizio tutti gli imputati del caso Mare Jonio. Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione ... 🔗Riporta msn.com

Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio. Luca Casarini: «Processo ai soccorsi» - Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal trarne profitto ... 🔗Segnala msn.com