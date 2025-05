Rinnovo contratto scuola Castellana Gilda | Stipendi indegni per chi educa le future generazioni

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 si intensifica, con la Gilda degli Insegnanti che denuncia stipendi inadeguati per coloro che formano le future generazioni. Durante il quarto incontro all'Aran, l'organizzazione ha sottolineato l'importanza di una maggiore trasparenza nella distribuzione del MOF e la necessitĂ di un incremento delle risorse destinate alla scuola.

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024 entra nel vivo con il quarto incontro all'Aran tenutosi oggi. La Gilda degli Insegnanti ha ribadito le proprie prioritĂ : maggiore trasparenza nella distribuzione del MOF e incremento delle risorse destinate al personale scolastico. Le trattative si preannunciano complesse, con numerosi nodi ancora da sciogliere che fanno presagire tempi non brevi per la chiusura dell'accordo. L'articolo Rinnovo contratto scuola, Castellana (Gilda): “Stipendi indegni per chi educa le future generazioni” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Rinnovo CCNL Scuola 2022/2024 - Intervista a Vito Carlo Castellana (Gilda Unams)