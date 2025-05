Rinnovo CCNL 2022 24 | Gilda al tavolo Aran per stipendi più equi e gestione trasparente del MOF

Il confronto sul rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto Istruzione e Ricerca si fa sempre più intenso, con la Gilda degli Insegnanti che insiste sulla necessità di stipendi più equi e di una gestione trasparente del MOF. Al centro delle trattative, i sindacati chiedono risorse adeguate per migliorare le condizioni lavorative e garantire un’istruzione di qualità.

Il confronto per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 entra in una fase cruciale, con il quarto incontro ufficiale tra sindacati e Aran. La Gilda degli Insegnanti, presente al tavolo negoziale, ha ribadito due priorità fondamentali: incremento delle risorse economiche per il personale scolastico e maggiore trasparenza nella gestione del MOF . Rinnovo CCNL 202224: Gilda al tavolo Aran per stipendi più equi e gestione trasparente del MOF . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’ - Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Contratto scuola 2022-24, Aran punta a chiudere prima di agosto per aumenti stipendiali a novembre. Cifre medie: 150 euro per i docenti e 130 per gli ATA; Ccnl Sanità 2022-2024, nessuna svolta nel nuovo incontro Aran-Sindacati; Comparto Sanità. Ancora non si sblocca il rinnovo del contratto ma l’Aran non molla: “Pronti ad ogni tentativo per chiudere la trattativa”; Rinnovo CCNL 2022/24 scuola: buoni pasto e aumenti salariali, il governo mette poche risorse. 🔗Se ne parla anche su altri siti

CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024: quarto incontro all’ARAN - Affrontato il tema delle relazioni sindacali. La FLC CGIL ha presentato puntuali proposte al fine di potenziare la contrattazione integrativa. Ribadita la richiesta di risorse aggiuntive per valorizza ... 🔗Da flcgil.it

Salta la firma del rinnovo Ccnl 2022-2024, ma l’Aran rilancia: “Valutiamo nuove proposte per sbloccare la situazione” - Salta la firma del rinnovo Ccnl 2022-2024, ma l'Aran rilancia: "Valutiamo nuove proposte per sbloccare la situazione" ... 🔗Scrive nursetimes.org

Rinnovo CCNL 2022/24 scuola: buoni pasto e aumenti salariali, il governo mette poche risorse - Scopri gli sviluppi sul rinnovo CCNL 2022/24 scuola e le richieste di buoni pasto per il personale scolastico. 🔗Scrive informazionescuola.it

RINNOVO CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI - 24 MAGGIO 2022