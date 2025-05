Rinnovo cariche sociali per Bergamo Onoranze Funebri | Fabio Sannino nuovo amministratore unico

Bergamo Onoranze Funebri ha recentemente rinnovato le cariche sociali durante un'assemblea che ha visto l'approvazione del bilancio 2024. Fabio Sannino è stato nominato nuovo amministratore unico dell'azienda, interamente di proprietà del Comune di Bergamo, consolidando così il suo impegno nel settore dei servizi funebri.

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea di Bergamo Onoranze Funebri, azienda al 100% di proprietĂ del Comune di Bergamo e operativa da anni nel settore dei servizi funebri. Durante l’incontro, oltre all’approvazione del bilancio 2024, si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Il mandato di Aldo Cristadoro come amministratore unico si è concluso. In questa occasione, la sindaca Elena Carnevali e l’assessore Giacomo Angeloni lo hanno ringraziato per il lavoro svolto, definito “eccellente”. Come previsto dal regolamento comunale e a seguito di un avviso pubblico, l’Amministrazione Comunale ha individuato in Fabio Sannino il nuovo amministratore unico della societĂ . 🔗 Leggi su Bergamonews.it