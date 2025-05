Rinascita dell’ex Carbon Incontro con le associazioni dubbi sul centro commerciale

La riqualificazione dell'ex Sgl Carbon avanza verso una nuova fase, con un incontro cruciale fissato per domani pomeriggio alla Bottega dei Terzo Settore. Durante l'assemblea del Forum di progettazione partecipata, il sindaco Marco Fioravanti discuterà con le associazioni locali, evidenziando dubbi e opportunità legate al progetto del centro commerciale, fondamentale per il futuro della comunità.

La riqualificazione dell’ex Sgl Carbon è pronta a entrare nel vivo. Domani pomeriggio alle 18, alla Bottega dei Terzo Settore, si svolgerà l’assemblea del Forum di progettazione partecipata, in presenza ovviamente del sindaco Marco Fioravanti. Sarà l’occasione per fare il punto, dopo la conferenza dei servizi del 17 aprile, sulle prossime tappe della bonifica dell’area e della sua riqualificazione, che vedranno fortemente impegnate tutte le realtà aderenti al Forum. Come evidenziato nella stessa proposta presentata dalla società Restart, approvata con integrazioni proposte da Legambiente e Bottega del Terzo Settore e prescrizioni (in particolare da parte dell’Arpa Marche e della Soprintendenza belle arti, archeologia e paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata), il progetto operativo di bonifica si limita "alla progettazione delle sole opere di bonifica e si riferisce pertanto ad uno scenario, definito intermedio, che si concluderà con la consegna dell’area collaudata e bonificata"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinascita dell’ex Carbon. Incontro con le associazioni, dubbi sul centro commerciale

