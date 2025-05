Rimuova i dazi autoimposti Meloni striglia l' Europa

Giorgia Meloni, durante l'Assemblea annuale di Confindustria a Bologna, invita l'Europa a eliminare i dazi autoimposti e a combattere l'iper-regolamentazione. La Premier sottolinea l'urgenza di rimuovere gli ostacoli che hanno soffocato lo sviluppo economico, incoraggiando un approccio più coraggioso nella politica commerciale europea.

«L'Europa abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni che si è autoimposta in questi anni». Giorgia Meloni sceglie il palco dell'Assemblea annuale di Confindustria, riunita per la prima volta a Bologna, per rilanciare la lotta «all'iper-regolamentazione nell'Ue che ha soffocato il nostro sviluppo». La premier - nelle ore in cui si intensifica il pressing dei leader europei per un accordo con gli Usa sulle imposte ai prodotti europei - cerca una via d'uscita invitando ad agire senza esitazioni colmando i limiti del Vecchio Continente. E rivendica il ruolo di pontiere tra Ue e Stati Uniti («i nostri destini sono interconnessi») con cui il dialogo va portato avanti «con saggezza e con buon senso» e anche «con un approccio più politico che burocratico»... 🔗 Leggi su Iltempo.it