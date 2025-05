RiminiWellness Off 2023 | 200 eventi per benessere e rigenerazione urbana a Rimini

RiminiWellness Off 2023 si prepara a sorprendere con oltre 200 eventi dedicati al benessere e alla rigenerazione urbana. Quest'edizione, organizzata da Italian Exhibition Group e sostenuta dal Comune di Rimini, accoglierà una serie di attività che arricchiranno il già rinomato festival del benessere, portando nuove opportunità di partecipazione e connessione alla comunità locale. Scopriamo insieme le novità di quest'anno!

In vista della nuova edizione, RiminiWellness Off torna con la sua terza proposta, portando una ventata di energia nel panorama del benessere locale. L’iniziativa, organizzata da Italian Exhibition Group e supportata dal Comune di Rimini, si propone come estensione del celebre RiminiWellness, offrendo una serie di manifestazioni che spaziano dall’attività fisica alla salute, abbracciando così . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - RiminiWellness Off 2023: 200 eventi per benessere e rigenerazione urbana a Rimini

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via Rimini Wellness Off. Dall'alba al tramonto, oltre 200 eventi in quattro giorni per fare attività fisica 'fuori-fiera'; Rimini. Verso il nuovo Piano urbanistico della città ; RiminiWellness Off 2023: 200 eventi per benessere e rigenerazione urbana a Rimini; Ieg, al via Riminiwellness Off, ‘fuori-fiera’ che promuove benessere sul territorio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riminiwellness off, terza edizione: la città si anima con oltre 200 eventi tra sport e benessere - Rimini si trasforma con RiminiWellness Off e RiminiWellness, eventi organizzati da Italian Exhibition Group e Comune di Rimini, che promuovono sport, benessere e rigenerazione urbana con oltre 200 ini ... 🔗Da gaeta.it

RiminiWellness conquista tutta la città - Cinque chilometri di corsa al mattino, partendo dal Parco del mare. Sarà solo il principio. Sono oltre 200 gli appuntamenti di RiminiWellness Off, il cartellone di iniziative che si svolgeranno in cit ... 🔗Scrive msn.com

RiminiWellness Off: dal 29 maggio al 1° giugno oltre 200 eventi dedicati all’attività fisica - Ponta al via la terza edizione di RiminiWellness Off, il “fuori-fiera” del mondo fitness e wellness promosso da Italian Exhibition Group (IEG) e dal ... 🔗Da msn.com

We Are BodyFly - Rimini Wellness 2023