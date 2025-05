riminiwellness conquista tutta la città

RiminiWellness invaderà la città con un ricco programma di eventi dedicati al benessere e alla salute. Inizia con una corsa di cinque chilometri dal Parco del mare, preludio di oltre 200 appuntamenti sparsi tra Piazza sull'Acqua, il ponte di Tiberio e i parchi cittadini. Un'opportunità imperdibile per scoprire sport, fitness e divertimento in un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

Cinque chilometri di corsa al mattino, partendo dal Parco del mare. Sarà solo il principio. Sono oltre 200 gli appuntamenti di RiminiWellness Off, il cartellone di iniziative che si svolgeranno in città, tra la Piazza sull’Acqua al ponte di Tiberio, i parchi cittadini e il Parco del mare nella zona di Marina Centro. La grande fiera del fitness e del benessere sbarca per la terza volta in città portando la propria filosofia. Ma l’italiano non è un popolo di sedentari? Vero, ma non per questo territorio affacciato sul mare. Lo dice l’organizzazione mondiale della sanità mettendo in fila i Paesi Ocse in una classifica che ne valuta forma fisica e attività sportiva... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it