Rimini | Caccia al Nuovo Allenatore tra Di Donato e Cassani

Il Rimini è in cerca di un nuovo allenatore dopo l'uscita di Antonio Buscè, con nomi come Di Donato e Cassani in pole. Entro una settimana, la situazione si farà più chiara, ma la lista di candidati rimane lunga. La squadra è determinata a trovare un sostituto che possa guidarla in un momento cruciale della stagione, mentre le voci sul mercato si intensificano.

Ancora una settimana, poi il cerchio inizierà a stringersi. Ma ancora sono tanti i nomi di allenatori accostati alla panchina del Rimini. Antonio Buscè ha lasciato il proprio posto (ora, retrocessa in B tra le sue corteggiatrici c'è anche l'Empoli) e ora quel posto deve essere affidato a qualcun'altro. Possibilmente anche il prima possibile. Senza nessuna fretta, per carità, ma nemmeno adagiandosi troppo. La dirigenza riminese presumibilmente soltanto nei prossimi giorni inizierà a ridurre la rosa dei candidati. Quei profili che il club ha seguito per tutta la stagione, restando comunque vigile anche sul mercato degli allenatori...

