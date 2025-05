Rimane folgorato da 15mila volt mentre raccoglie le ciliegie | il 30enne Alessio Gardin è morto in ospedale

Tragedia nel bresciano: Alessio Gardin, un 30enne, è deceduto dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica di 15mila volt mentre raccoglieva ciliegie. L'incidente, avvenuto il 25 maggio, ha provocato un arresto cardiaco che ha portato il giovane all'ospedale Civile di Brescia, dove purtroppo le sue condizioni sono rimaste critiche fino alla tragica notizia di oggi.

Alessio Gardin è deceduto nella giornata di oggi, 28 maggio, all'ospedale Civile di Brescia. Lo scorso 25 maggio il 30enne era rimasto folgorato da una scarica da 15mila volt mentre raccoglieva le ciliegie da un albero. Andato in arresto cardiaco, le sue condizioni non sarebbero mai migliorate. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Rimane folgorato da 15mila volt mentre raccoglie le ciliegie: il 30enne Alessio Gardin è morto in ospedale

