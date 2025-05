Rifiuti giro di vite sugli abbandoni Arrivano gli ispettori ambientali | Progetti per tutelare il territorio

La sindaca Emma Donnini annuncia l'arrivo degli ispettori ambientali di Alia Multiutility a Montanelli, a partire dal 3 giugno. Questi professionisti lavoreranno a fianco della polizia municipale per combattere l'abbandono dei rifiuti e proteggere il territorio, con l'obiettivo di garantire una cittĂ piĂą pulita per tutti i cittadini.

"Vivere in una cittĂ pulita". Questo l’obiettivo. L’ha detto la sindaca Emma Donnini ora che anche nella cittĂ di Montanelli arrivano gli ispettori ambientali di Alia Multiutility. Entrano in servizio il 3 giugno. Si tratta di figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano. "Questa importante opera di sensibilizzazione e di controllo del territorio ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il senso civico e il rispetto per gli spazi pubblici in una comunitĂ che sta giĂ dimostrando di avere grande attenzione verso le tematiche ambientali – spiega Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility –... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti, giro di vite sugli abbandoni. Arrivano gli ispettori ambientali: "Progetti per tutelare il territorio"

Se ne parla anche su altri siti

Rifiuti, giro di vite sugli abbandoni. Arrivano gli ispettori ambientali: Progetti per tutelare il territorio; Nuove telecamere per contrastare l'abbandono di rifiuti; Montescaglioso, rifiuti rimossi lungo la SP31 in vista del Giro d’Italia; Rifiuti abbandonati, “ancora una sanzione”. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Rifiuti, giro di vite sugli abbandoni. Arrivano gli ispettori ambientali: "Progetti per tutelare il territorio" - L’entrata in servizio è fissata per il 3 giugno. Ecco gli ambiti d’intervento decisi da Alia e Comune. Obiettivo primario: contrastare i comportamenti incivili. Segnalazioni in pochi tap grazie ad Ali ... 🔗Scrive lanazione.it

Rifiuti abbandonati, il giro di vite. Raffica di multe con le fototrappole - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Riporta msn.com

Rifiuti, scatta il giro di vite: a caccia di indizi nei sacchetti per smascherare chi non differenzia - un nome, un indirizzo o anche un biglietto che possa aiutare a risalire a chi è stato ad abbandonare in maniera sconsiderata i rifiuti indifferenziati dentro a un sacco nero. Ieri mattina ... 🔗Segnala ilgazzettino.it

Voghera, giro di vite sull'abbandono dei rifiuti: fioccano i verbali (32) e gli 'ammonimenti' (120)