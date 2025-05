Rifiuti Gea chiude il 2024 con un utile di 160 mila euro

GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali chiude il 2024 con un sorprendente utile di 160 mila euro, segnando un nuovo capitolo positivo per l’azienda. L’approvazione unanime del bilancio riflette un anno di successo e rinnovata fiducia nel percorso avviato dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

Approvato all’unanimità, nella seduta di mercoledì 28 maggio, il bilancio consuntivo 2024 di GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali. Si tratta del primo bilancio interamente riconducibile all’attività del nuovo Consiglio di Amministrazione che si è insediato nel dicembre 2023. Il responsabile. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Rifiuti, Gea chiude il 2024 con un utile di 160 mila euro

