Rifiuti di alberghi e stabilimenti balneari Ecco il nuovo calendario di Picenambiente

Picenambiente ha presentato un nuovo calendario per il ritiro dei rifiuti provenienti da alberghi e stabilimenti balneari. Questo aggiornamento include informazioni dettagliate sul conferimento di materiali spesso problematici, come conchiglie, gusci di crostacei, stoviglie di plastica e tessili. L'obiettivo è semplificare il processo di raccolta e garantire una gestione efficace dei rifiuti in un settore cruciale per il turismo.

Ritiro dei rifiuti di alberghi e chalet, nuovo calendario di Picenambiente. Ci sono anche info su conchiglie, gusci di crostacei, stoviglie di plastica, stracci sporchi, materiale elettrico, porcellana, ceramica, gomma e tessili, materiali che spesso generano dubbi sul conferimento. I contenitori dovranno essere posizionati sul ciglio del marciapiede davanti alla struttura, entro le 3. Dopo lo svuotamento i contenitori dovranno essere ricollocati nella struttura. Si raccomanda il conferimento in sacchetti ben chiusi. Il sistema sarà in vigore a partire dal 2 giugno e fino al 14 settembre. L’umido e l’indifferenziato verranno ritirati giornalmente dalle 3 alle 9... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti di alberghi e stabilimenti balneari. Ecco il nuovo calendario di Picenambiente

