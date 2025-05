Ridefiniamo l’inclusione | focus group illustrazioni e testimonianze per la Health Equity

Il progetto *Ridefiniamo l’inclusione: parole e immagini per la Health Equity* coinvolge persone con malattie rare e vari stakeholder per approfondire il significato di inclusione. Attraverso focus group e testimonianze, l'iniziativa mira a promuovere una maggiore equità nella salute, mettendo al centro le voci di chi vive esperienze uniche.

Il progetto Ridefiniamo l’inclusione: parole e immagini per la Health Equity ha visto la partecipazione di persone con una storia di malattia rara e di vari stakeholder, i quali hanno condiviso le loro esperienze durante focus group studiati per approfondire il concetto di inclusione. L’iniziativa si fonda sull’idea che includere vuol dire andare oltre il . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ridefiniamo l’inclusione: focus group, illustrazioni e testimonianze per la Health Equity

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Al via il progetto Omar ‘Ridefiniamo l’inclusione: parole e azioni per la health equity; Malattie rare, psicoterapeuta: L'inclusione fa sentire meno soli e rari i pazienti; Ridefiniamo l’inclusione: focus group, illustrazioni e testimonianze per la Health Equity. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Malattie rare, psicoterapeuta: "L'inclusione fa sentire meno soli e rari i pazienti" - (Adnkronos) - "Con il progetto 'Ridefiniamo l'inclusione: parole e immagini per la Health Equity' abbiamo coinvolto persone con una storia di malattia rara, stakeholders, organizzato i focus group per ... 🔗Lo riporta msn.com

Al via il progetto Omar ‘Ridefiniamo l’inclusione: parole e azioni per la health equity - Realizzato dall’Osservatorio malattie rare con il patrocinio di Amare onlus, Fondazione Paracelso e La Lampada di Aladino Ets e il contributo non condizionante di Sobi ... 🔗Scrive milanofinanza.it

“Ridefiniamo l’inclusione”, la testimonianza di Marco Follino - “Ridefiniamo l’inclusione: parole e azioni per la Health Equity ... responsabile del servizio di psicologia del Centro NeMO di Milano - nello svolgimento di una serie di Focus Group attraverso i quali ... 🔗osservatoriomalattierare.it scrive

Ridefiniamo l'inclusione - L'intervista a Marco Follino