Rick e morty stagione 8 | ciò che la stagione 7 doveva essere

La stagione 8 di Rick & Morty rappresenta un nuovo inizio, segnato da una ripresa di qualità dopo le controversie della stagione 7 e l'assenza di Justin Roiland. La prima puntata promette un ritorno alle origini del brillante umorismo e delle avventure imprevedibili, riavvicinando i fan alla serie.

l'andamento della stagione 8 di Rick & Morty: un nuovo inizio senza Justin Roiland. una ripresa dopo una stagione 7 controversa. La prima puntata della stagione 8 di Rick & Morty segna un significativo ritorno alla qualità, dopo una stagione 7 che ha ricevuto le critiche più dure dell'intera serie. La produzione, infatti, ha affrontato il delicato passaggio senza l'apporto di Justin Roiland, co-creatore e voce originale dei personaggi principali. La stagione precedente aveva generato molte discussioni tra i fan, con un punteggio critico di appena il 77% su Rotten Tomatoes e un consenso di pubblico del 51%.

Rick e Morty stagione 8: la migliore stagione con azione ed emozioni - Rick e Morty stagione 8 si conferma come la migliore di sempre, con un mix imperdibile di azione ed emozioni. 🔗continua a leggere

