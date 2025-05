ricircolo fondi regionali a tre comuni

Regione Lombardia ha avviato il bando "Ricircolo", destinando 10 milioni di euro a 87 progetti mirati alla prevenzione dei rifiuti. Tra i beneficiari, i Comuni di Arluno, Abbiategrasso e Vanzaghello, che riceveranno fondi per sviluppare infrastrutture come hub e empori solidali, contribuendo così a promuovere pratiche sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale nella loro comunità .

Ci sono anche Arluno, Abbiategrasso e Vanzaghello tra i Comuni che hanno ricevuto fondi nel contesto del bando “ Ricircolo “ di Regione Lombardia, che ha messo in gioco 10 milioni di euro per finanziare 87 progetti presentati per infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti come hub e empori solidali, infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti come centri del riutilizzo, prevenzione dei rifiuti nelle mense e implementazione della raccolta. "Sulla raccolta e la gestione dei rifiuti - ha sottolineato Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima - Abbiamo raggiunto l’obiettivo “discarica zero“ per i rifiuti urbani giĂ da anni, una differerenziata da 75 per cento nonostante le difficoltĂ logistiche delle zone di montagna e un recupero di materia ed energia che tocca l’85 per cento"... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it