Richiamato tofu Despar Veggie | i motivi dell’allerta alimentare e il lotto interessato

Un'importante allerta alimentare ha riguardato il tofu biologico Veggie, venduto nei supermercati Despar. Il richiamo riguarda il lotto 238, in confezioni da 250 grammi, con scadenza fissata al 06/08/2025. Il Ministero della Salute ha diffuso informazioni sui motivi di questa decisione. Scopri di più sui dettagli dell'allerta e le possibili implicazioni per i consumatori.

Richiamato il tofu biologico Veggie – Despar. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi, identificato dal numero di lotto 238 e con data di scadenza 06082025. L'allerta diramata dal Ministero della Salute...

