Riceve per errore 400mila euro dal governo e li spende | adesso rischia grosso

In un inspiegabile errore burocratico, Veronica Acosta, residente a Villa Mercedes in Argentina, ha ricevuto 400mila euro dal governo invece dei consueti 8mila pesos per gli alimenti del marito. Questo episodio ha scatenato una serie di conseguenze legali inaspettate, mettendo in pericolo la sua situazione finanziaria e legale. Scopriamo come si è sviluppata questa singolare vicenda e quali sono i rischi cui la donna potrebbe andare incontro.

Lo scorso 6 maggio l'amministrazione di San Luis, in Argentina, ha innescato un episodio giudiziario senza precedenti. Veronica Acosta, una donna residente nel comune di Villa Mercedes, attendeva come ogni mese l'importo di 8mila pesos corrispondente agli alimenti del marito, ma quel giorno, per... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Riceve per errore 400mila euro dal governo e li spende: adesso rischia grosso

