Ricercato per stalking in tutta Europa | preso In carcere un 36enne

Un 36enne romeno, ricercato in tutta Europa per stalking, è stato arrestato dai carabinieri a Medicina. Il fuggitivo, che cercava di nascondersi tra i cespugli con la scusa di temere le forze dell'ordine, si trovava in Italia senza permesso di soggiorno. Le autorità hanno messo fine alla sua latitanza, garantendo così maggiore sicurezza alla comunità.

Ricercato in tutta Europa per stalking, provava a nascondersi tra i cespugli di Medicina con una scusa: "Ho paura delle forze dell’ordine". Lì lo hanno trovato i carabinieri della tenenza di Medicina e lo hanno arrestato. Protagonista della vicenda un 36enne originario della Romania, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un mandato di arresto europeo (Mae) emesso dall’autorità giudiziaria rumena, dovendo scontare una pena per atti persecutori e minacce commessi a marzo in Romania. L’arresto è avvenuto dopo che una pattuglia della tenenza dei carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, ha controllato il 36enne il quale, dopo un breve colloquio con i militari, ha tentato la fuga a piedi senza alcun motivo apparente per sottrarsi al controllo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricercato per stalking in tutta Europa: preso. In carcere un 36enne

