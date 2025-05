Ricercato per stalking in Romania arrestato

Un uomo di 36 anni, originario della Romania e senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Medicina. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine, era ricercato per stalking e destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla giustizia rumena, dovendo scontare una pena per atti di violenza.

I carabinieri della tenenza di Medicina (a sinistra) hanno arrestato un 36enne originario della Romania, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, destinatario di un mandato di arresto europeo (Mae) emesso dall'autorità giudiziaria rumena, dovendo scontare una pena per atti persecutori e minacce commessi a marzo in Romania. L'arresto è avvenuto dopo che una pattuglia della locale tenenza dei carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, ha proceduto al controllo del 36enne il quale, dopo un breve colloquio con i militari, ha tentato la fuga a piedi senza alcun motivo apparente per sottrarsi al controllo...

