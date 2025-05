Ricerca sclerosi multipla e malattie correlate | Fism lancia il bando 2025 con un budget di 5 mln

In occasione della 25esima Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (Fism) annuncia l'apertura del bando Fism 2025, destinato a finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e le malattie correlate. Con un budget di 5 milioni di euro, l'iniziativa mira a promuovere studi innovativi e creare nuove opportunità per migliorare la vita delle persone affette da queste patologie.

In occasione della ¬†25esima Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, la¬† Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (Fism) ¬†apre ufficialmente il¬† bando Fism 2025, mettendo a disposizione ¬†5 milioni di euro ¬†per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla (Sm) e sulle patologie correlate, come i disturbi dello spettro della neuromielite ottica¬† (Nmosd)¬† e la malattia associata agli anticorpi anti-Mog¬† (Mogad). Fism si conferma tra i principali enti finanziatori della ricerca a livello internazionale,¬† con oltre 80 milioni di euro investiti negli ultimi dieci anni. ¬†Il bando finanzia progetti annuali, biennali, triennali, progetti pilota, progetti speciali e richieste di infrastrutture, in linea con le priorit√† definite nell‚ÄôAgenda della Sm e patologie correlate 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

