Ricci a Macerata | Sanità marchigiana peggiorata in questi 5 anni il caso Migliorelli lo dimostra

Negli ultimi cinque anni, la sanità marchigiana ha visto un deterioramento significativo, come dimostra il caso di Francesco Migliorelli, costretto a rimanere sei giorni in pronto soccorso in attesa di un ricovero. Questo episodio evidenzia le criticità del sistema sanitario nella regione, spingendo a riflessioni urgenti sulla necessità di riforme e migliori servizi per i cittadini. Oggi, ci schieriamo a sostegno di Migliorelli nella sua legittima protesta.

«Oggi mi recherò a portare la mia solidarietà a Francesco Migliorelli, un cittadino che ha deciso di protestare, giustamente, dopo che per sei giorni era stato tenuto in pronto soccorso in attesa di un ricovero. Un caso esemplare che dimostra come, nelle Marche, sia peggiorata la situazione della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ricci a Macerata: «Sanità marchigiana peggiorata in questi 5 anni, il caso Migliorelli lo dimostra»

