Ribaltone Juventus | non solo Giuntoli già deciso il nuovo Presidente

Un'inaspettata rivoluzione torna a scuotere la Juventus, con il nuovo presidente già scelto mentre il progetto di Cristiano Giuntoli, affiancato da Thiago Motta, sembra essere a rischio. Le recenti decisioni sulla gestione tecnica e dirigenziale potrebbero segnare un ulteriore capitolo nella storia del club, in un momento cruciale per il futuro bianconero. Scopriamo così chi guiderà la prossima fase di questa trasformazione.

Nuova rivoluzione in casa Juventus: spunta già il nome del nuovo Presidente bianconero. Non solo Giuntoli a rischio Tira ancora aria di rivoluzione in casa Juventus. Il nuovo progetto avviato da Cristiano Giuntoli con Thiago Motta alla guida della squadra è durato solo pochi mesi. Tudor ha poi salvato la stagione qualificando la Juve in Champions League, ma nel calciomercato estivo ci si aspetta un’altra rivoluzione. A partire dalla panchina. Juve, cambia anche il Presidente? Non solo Giuntoli a rischio: tutte le novità lato dirigenza (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Sono ore decisive per il possibile ritorno di Antonio Conte... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ribaltone Juventus: non solo Giuntoli, già deciso il nuovo Presidente

