Ribaltone Inter Inzaghi è ai saluti | il sostituto gela il Milan

L'Inter è pronta a dirsi addio a Simone Inzaghi al termine della stagione, puntando su un nuovo allenatore già scelto, il cui nome ha lasciato il Milan sotto shock. Mentre i nerazzurri si concentrano sulla finale di Champions League, il futuro sulla panchina promette di essere un tema caldo in vista della prossima stagione. Scopriamo i dettagli di questa svolta in casa Inter.

Sono destinati a separarsi l’Inter e Inzaghi al termine della stagione. I nerazzurri hanno già individuato il perfetto erede: gelato il Milan. Ancora un incontro da vivere insieme, il più importante della stagione, per provare a portare l’Inter sul tetto d’Europa. Poi, a prescindere dal modo in cui si concluderà la finale di Champions League, per il club e Simone Inzaghi arriverà il momento di dirsi addio e voltare pagina. Sì, perché il tecnico originario di Piacenza, da ormai diversi giorni, ha cominciato a valutare in termini concreti l’idea di andare via e proseguire altrove la propria carriera... 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ribaltone Inter, Inzaghi è ai saluti: il sostituto gela il Milan

Approfondimenti da altre fonti

Ribaltone Inter, Inzaghi ai saluti: Marotta ha scelto il sostituto; Ribaltone Inter Inzaghi ai saluti | Marotta ha scelto il sostituto; Conte ai saluti, tutto su Allegri: ADL ha capito l’errore e anticipa l’Inter. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter, ribaltone Inzaghi: spunta la clausola nel contratto - Niente da fare per l’ Inter. Nessun miracolo dal ‘Maradona’ da parte del Cagliari, con il Napoli che grazie ai suoi assi McTominay e Lukaku porta a casa il quarto scudetto della sua storia. Festa gran ... 🔗Secondo calciomercato.it

Ribaltone Inter: 90 milioni per Inzaghi e dieci nuovi acquisti - Sono settimane decisive in casa Inter, dal campo al mercato: 90 milioni per Simone Inzaghi e non solo. Gli ultimi aggiornamenti. 🔗Scrive calciomercato.it

Inzaghi, addio all'Inter per l'Al Hilal? L'indiscrezione dall'Arabia Saudita, cosa succede. La decisione dopo la finale di Champions - A sei giorni dalla finalissima di Champions League, a Monaco di Baviera contro il Psg, non si placano le indiscrezioni di un addio all’Inter di Simone Inzaghi. Secondo SSC, una delle ... 🔗Si legge su msn.com

Ribaltone Inter, Inzaghi ai saluti Marotta ha scelto il sostituto