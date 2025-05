Riapre il Parco Acquatico Riovalli

Domenica 1 giugno 2025, il parco acquatico Riovalli di Cavaion Veronese riapre per accogliere visitatori fino al 31 agosto. Questa stagione estiva porta con sé importanti novità, a cominciare dall'installazione di un impianto fotovoltaico da 100 kW, impegno che sottolinea la sostenibilità e l'innovazione del parco. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa nuova entusiasmante avventura estiva!

Domenica 1 giugno 2025, il parco acquatico Riovalli, sito in Località Fosse, a Cavaion Veronese, riaprirà le porte per la stagione estiva 2025 fino al 31 agosto. Sono molte le novità introdotte per il 2025 da Riovalli, a partire dall'installazione di un impianto fotovoltaico da 100 kW che si. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Riapre il Parco Acquatico Riovalli

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Parco acquatico Riovalli | 100% green e nuovo scivolo - Sabato 1 giugno 2025, il parco acquatico Riovalli, sito in Località Fosse, a Cavaion Veronese, riaprirà le porte per la stagione estiva 2025 fino al 31 agosto. Sono molte le novità introdotte per il 2 ... 🔗Da politicamentecorretto.com

Aqua World: riapre il paradiso acquatico di Cinecittà World tra spiagge, scivoli e divertimento senza fine - Oltre 20mila mq di spiagge, piscine e scivoli acquatici, tra suggestive ambientazioni esotiche e scenari tropicali: si riparte il 31 maggio ... 🔗Scrive corrieredellosport.it

Doccia party, festival Music Wave ed eventi in notturna: il parco acquatico riapre con tante novità - Aquafan continua a crescere sui suoi canali social e Tik Tok. I video più visti, complessivamente, hanno superato 8 milioni di visualizzazioni. Anche per la stagione 2025 arriveranno grandi star del ... 🔗Scrive msn.com

Orlandi (RioValli): «Prevediamo la riapertura a giugno»