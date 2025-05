riapre il centro sociale di sbarre la gioia degli anziani dopo oltre un anno di attesa

Dopo oltre un anno di attesa, il centro sociale di Sbarre riapre le sue porte, portando gioia agli anziani della comunità. Annamaria Tripodi, referente del centro, esprime il sentimento collettivo: "È un traguardo meraviglioso, per noi tornare a socializzare è un sogno che si avvera". La riapertura segna un’importante ripresa della vita comunitaria, offrendo uno spazio prezioso per socializzazione e amicizia.

