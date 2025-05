Riapre il centro sociale di Sbarre la gioia degli anziani dopo oltre un anno di attesa

Il centro sociale di Sbarre riapre finalmente le sue porte dopo oltre un anno di attesa, portando gioia e speranza agli anziani del quartiere. Questa riapertura rappresenta un importante traguardo, restituendo un punto di incontro e socialità fondamentale per la comunità.

"Questo è un traguardo meraviglioso, che abbiamo atteso tanto. Per gli anziani di Sbarre poter riavere il luogo della loro socialità è come un sogno che si avvera". Annamaria Tripodi, referente del centro sociale di via Graziella riaperto oggi pomeriggio dopo oltre un anno di indisponibilità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Riapre il centro sociale di Sbarre, la gioia degli anziani dopo oltre un anno di attesa

Imola, spaccio di droga sotto casa e al centro sociale: arrestato 23enne - Un 23enne italiano è stato arrestato a Imola per spaccio di droga, operando principalmente sotto casa e nei pressi di un centro sociale. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Riapre il centro sociale di Sbarre, la gioia degli anziani dopo oltre un anno di attesa; Reggio, riapre il Centro Sociale di Sbarre: grande soddisfazione dei consiglieri Cardia e Neri; Reggio Calabria, finalmente riapre il centro sociale di Sbarre; Reggio Calabria. Riapre il Centro Sociale di Sbarre, grande soddisfazione dei consiglieri Cardia e Neri. 🔗Cosa riportano altre fonti

Reggio Calabria, riapre con una grande festa il centro sociale di Sbarre FOTO - La struttura interessata da lavori di riqualificazione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento con impianto di climatizzazione. Fu aperta dal sindaco Italo Falcomatà, adeguata e ristruttur ... 🔗Lo riporta msn.com

Reggio Calabria. Riapre il Centro Sociale di Sbarre, grande soddisfazione dei consiglieri Cardia e Neri - Riapre il Centro Sociale di Sbarre, grande soddisfazione dei consiglieri Cardia e Neri presenti in Via Graziella. Questo Centro non è da considerarsi solo un edificio ... 🔗Lo riporta ilmetropolitano.it

Reggio, riapre il Centro Sociale di Sbarre: grande soddisfazione dei consiglieri Cardia e Neri - "Si arriva al lieto fine con un ritardo di mesi e con gli anziani costretti per oltre un anno a stare lontani dal luogo che frequentano da oltre 20 anni" la nota ... 🔗Secondo citynow.it

Riapertura del centro sociale di Sbarre, l'assessore Nucera: ora l'ambiente è idoneo e a norma