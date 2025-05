Riapre al pubblico il Sacrario militare di Asiago Isabella Rauti | E’ un giorno speciale Valorizzare la memoria è un dovere

Il Sacrario Militare di Asiago riapre al pubblico, segnando un momento significativo di valorizzazione della memoria e del rispetto per i Caduti. La senatrice Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, ha sottolineato l'importanza di questo simbolo, restituendolo al territorio e rendendolo nuovamente accessibile alla collettività. Un passo importante per onorare i valori universali di sacrificio e dedizione.

“Oggi è un giorno speciale: abbiamo riaperto il Sacrario Militare di Asiago, simbolo di valori universali e di rispetto per i Caduti, restituendolo al suo territorio ed alla fruizione pubblica”. Così, il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, intervenuta in rappresentanza del Ministro Guido Crosetto alla cerimonia. L’Ossario di Leiten – che custodisce i resti di oltre 54.000 soldati, noti ed ignoti, italiani e austroungarici della Prima Guerra Mondiale – era stato chiuso ai visitatori nel giugno 2023. Un luogo di silenzio e memoria che torna ad aprirsi alla collettività. Isabella Rauti: “Valorizzare la memoria è un dovere”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Riapre al pubblico il Sacrario militare di Asiago, Isabella Rauti: “E’ un giorno speciale. Valorizzare la memoria è un dovere”

