Riabilitazione robotica | nuove tecnologie all’avanguardia all’Istituto di Agazzi

Un’area innovativa dedicata alla riabilitazione robotica è stata inaugurata presso l'Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi, vicino ad Arezzo. Questo nuovo centro, frutto di un significativo investimento in tecnologie all'avanguardia, rappresenta un passo importante per la riabilitazione ortopedica e neurologica, offrendo ai pazienti trattamenti personalizzati e altamente efficaci.

Un'area robotica all'avanguardia per una completa riabilitazione ortopedica e neurologica è stata allestita all'interno dell'Istituto "Madre della Divina Provvidenza" di Agazzi. La struttura alle porte della città di Arezzo ha concretizzato un importante investimento in tecnologie per dotarsi di...

