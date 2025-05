Revisione art 187 del Codice | tavolo tecnico per evitare sanzioni a pazienti in cura

La revisione dell'articolo 187 del Codice della Strada ha generato un acceso dibattito sul tema della guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Le nuove disposizioni preoccupano in particolare i pazienti in cura, spingendo la creazione di un tavolo tecnico volto a prevenire sanzioni ingiustificate per coloro che seguono terapie farmacologiche necessarie. L'articolo esplora le implicazioni di queste modifiche e le soluzioni proposte.

La recente revisione del Codice della Strada ha riacceso il dibattito pubblico, soprattutto in relazione alle nuove disposizioni riguardanti la guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope. La questione ha suscitato molte preoccupazioni, in particolare tra coloro che seguono cure farmacologiche, le quali includono principi attivi di natura psicotropa. Matteo Salvini, al centro di questa riforma,

