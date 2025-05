Reunion a 29 anni dal diploma

A 29 anni dal diploma, la prima classe del liceo socio-psicopedagogico di Civitanova si ritrova per una cena speciale. Gli ex studenti, insieme ai professori, rievocano ricordi e momenti condivisi nell'anno scolastico 1991-1992, accogliendo con entusiasmo l'opportunità di rivivere legami e storie in un'atmosfera calorosa e nostalgica. L'evento, ospitato al ristorante "Cinciallegra", segna un bel capitolo di amicizia e

Con i professori, si ritrovano a cena a 29 anni dal diploma. È la bella storia della prima classe del liceo socio-psicopedagogico di Civitanova, dall’anno scolastico 1991-1992 nei locali dello Stella Maris. Alla "Cinciallegra" gestito da Francesco Morasso, uno degli ex alunni, si sono ritrovati Mariangela Aggarbati, Michela Berrettoni, Alessandra Bizzarri, Erika Capozucca, Mirko Calendi, Rossella Cantatore, Chiara Ceoldo, Chiara Ciarapica, Salvatore Di Bari, Giuliana Di Gian Giacomo, Roberta Di Marco, Alessia Ercoli, Ludovica Ettore, Marzia Iachini, Tatiana Formentini, Valentina Gaetani, Giacomo Gandolfi, Regina Giustozzi, Wanna Granatelli, Massimiliano Magarò, Ismaele Marinacci, Francesco Morasso, Emanuele Palumbo, Mary Cacciafuoco Perono, Augusta Rapagnani, Alessandra Rosati, Mara Sagripanti, Marianna Tosoni, Cristina Trapassi, Pierfrancesco Vitrani... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reunion a 29 anni dal diploma

