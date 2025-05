Reti oncologiche regionali l' Emilia Romagna conferma il secondo posto in Italia | Un' eccellenza

L'Emilia-Romagna si riconferma un modello di eccellenza nel settore oncologico, posizionandosi al secondo posto in Italia. Questo risultato è frutto della sesta indagine nazionale di Agenas, che ha analizzato l'attuazione delle Reti oncologiche regionali nel 2024, evidenziando l'efficacia e la qualità dei servizi offerti nella regione.

La Rete oncologica ed emato-oncologica dell’Emilia-Romagna si conferma un’eccellenza nel panorama nazionale. Ad attestarlo, la sesta indagine nazionale di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sullo stato di attuazione delle Reti oncologiche regionali, condotta nel 2024. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Reti oncologiche regionali, l'Emilia Romagna conferma il secondo posto in Italia: "Un'eccellenza"

Il segretario nazionale Fiom De Palma incontra i delegati regionali: focus su referendum e contratto metalmeccanici - Il segretario nazionale della Fiom, Francesco De Palma, incontrerĂ i delegati regionali per discutere le prioritĂ relative al referendum dell’8 e 9 giugno e alla vertenza contrattuale dei metalmeccanici. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Reti oncologiche, sei regioni pienamente operative ma il Sud arranca. Il report Agenas; Reti oncologiche. Ecco l’Italia delle disuguaglianze. Il Sud resta indietro, cure e screening ancora un miraggio per molti; Reti oncologiche: cosa dice il report di Agenas sulla Lombardia; L'Umbria tra le regioni dove migliorano le reti oncologiche. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Agenas, per tempi e Reti oncologiche cinque regioni da aiutare - Il Nord Italia, e soprattutto regioni come Toscana, Emilia Romagna e il Veneto, presentano reti oncologiche che garantiscono una presa in carico rapida per i pazienti con tumore e garantiscono anche l ... 🔗Lo riporta ansa.it

"Reti oncologiche, forti ritardi nell'integrazione tra territorio e ospedali" - Sesta edizione dell'indagine Agenas. Preso in esame il trattamento di 7 tumori. La nostra regione non ha inviato tutti i dati del 2023 ... 🔗Da rainews.it

Reti oncologiche: cosa dice il report di Agenas sulla Lombardia - Netta differenza tra aree "totalmente performanti" (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte/Valle d'Aosta, Veneto e Lazio), rispetto a quelle in cui il raggiungimento della performance è "legato più alla pr ... 🔗Come scrive ilgiorno.it