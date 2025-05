Rete Sern tra Parma e Svezia Giovannacci nuovo presidente

Saba Giovannacci è stata eletta nuova presidente del SERN (Sweden Emilia-Romagna Network), un'importante rete transnazionale che favorisce le relazioni tra Svezia e Italia. La sua elezione è avvenuta durante l'assemblea generale, segnando un passo significativo nella promozione della collaborazione e dello scambio culturale tra il Nord e il Sud Europa.

La consigliera provinciale Saba Giovannacci è la nuova presidente del SERN (Sweden Emilia-Romagna Network), la rete trasnazionale che promuove le relazioni tra il Nord e il Sud Europa e, in particolare, tra Svezia ed Italia. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea generale del SERN che, a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Rete Sern tra Parma e Svezia, Giovannacci nuovo presidente

Ne parlano su altre fonti

“Un’Europa fatta di relazioni e confronto”: progetti e visioni - Video - Progetti e visioni da condividere per costruire “un’Europa fatta di relazioni e confronto”. È iniziata a palazzo del Governatore l’assemblea generale Sern 2025 (il Sern è una rete che collega da ormai ... 🔗Lo riporta gazzettadiparma.it

Nations League: al via il raduno di Parma, venerdì con la Svezia in palio la vetta del girone. Soncin: “Vincere per alimentare il sogno Finals” - Le 33 Azzurre si sono ritrovate nella città emiliana per preparare le ultime due gare del Gruppo 4 contro la selezione scandinava e il Galles. Su - ParmaPress24 ... 🔗Riporta parmapress24.it

SERN Borgotaro PR 08 03 2014