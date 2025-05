Rete idrica importante finanziamento per San Giorgio del Sannio

L'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio ha conseguito un significativo traguardo con il finanziamento per la rete idrica, a meno di un anno dall'insediamento della nuova consiliatura. Grazie alla delibera di Giunta Regionale 278 del 21 maggio, la Regione Campania supporta la modernizzazione delle infrastrutture locali, un passo fondamentale per migliorare la qualità dei servizi per i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Un importante risultato per l 'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio che giunge, per di più, a nemmeno un anno dall'insediamento della attuale consiliatura. La Regione Campania, infatti, con delibera di Giunta Regionale 278 del 21 Maggio, ha riconosciuto all'Ente guidato dal sindaco Giuseppe Ricci un corposo finanziamento per 2 milioni di euro che consentirà di riqualificare la rete idrica comunale. Questi fondi consentiranno sia di ristrutturare la rete esistente sia di ampliare e di ottimizzare la rete stessa. " Cambia il concetto di gestione della risorsa idrica che va innanzitutto tutelata e gestita in maniera intelligente, attraverso un sapiente lavoro di riduzione delle perdite realizzata con la sostituzione selettiva e progressiva del reticolo di distribuzione cittadino in primis".

