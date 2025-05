Restituire i soldi era la cosa giusta da fare premio a Luca Cecere

Un gesto di onestà e integrità è stato premiato ad Avellino. Luca Cecere, un giovane architetto, ha restituito un marsupio contenente 600 euro, dimostrando un forte senso civico. Questa mattina, il Prefetto ha voluto celebrare il suo esempio, sottolineando l’importanza di tali comportamenti nella nostra società.

Restituisce un marsupio con 600 euro: premiato dal Prefetto il giovane Luca Cecere Un gesto semplice, ma dal grande valore civico, è stato celebrato questa mattina al Palazzo di Governo di Avellino. Luca Cecere, giovane architetto irpino, ha ricevuto un riconoscimento dal Prefetto Rossana Riflesso per aver restituito al legittimo proprietario, lo scorso 9 maggio, un marsupio smarrito contenente 600 euro, documenti e carte personali. Alla cerimonia hanno preso parte il Questore Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Domenico Albanese, il Comandante della Guardia di Finanza, Col.

