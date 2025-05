Resta impigliata nella rete volontari salvano una Sula Sarebbe morta soffocata

In un episodio straordinario avvenuto a Marina di Pietrasanta, un gruppo di volontari è riuscito a salvare una sula rimasta intrappolata in una rete da pesca. La giovane uccello, in cerca di cibo, rischiava di soffocare ma grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori, ha evitato un triste destino. Scopriamo insieme i dettagli di questa nobile azione.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 28 maggio 2025 – Il suo istinto l’aveva portato a volare in alto mare alla ricerca di qualche pesce con cui banchettare. Ma il suo becco, affilatissimo e dotato di denti-uncino per afferrare e trattenere le prede, è stato tratto in inganno dal luccichìo di un pezzo di rete che si era trasformato in un rifiuto galleggiante pieno di altri materiali come legnetti, foglie e plastiche. Quel potenziale boccone ha rischiato di trasformarsi in una trappola mortale per un esemplare di sula, uccello marino molto raro sulle nostre coste anche perché, appunto, è solito cacciare in alto mare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Resta impigliata nella rete, volontari salvano una Sula. “Sarebbe morta soffocata”

