Respinta la mozione sulla Brigata Ebraica | un' occasione mancata per affermare memoria

Il Consiglio Comunale di Parma ha recentemente respinto la mozione “Sostegno alla Brigata Ebraica”, proposta dalle consigliere Serena Brandini e Maria Federica Ubaldi. Con soli 6 voti a favore, 1 contrario e 16 astensioni, questa decisione rappresenta un'occasione mancata per affermare la memoria storica e onorare il contributo della Brigata Ebraica nella lotta per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il Consiglio Comunale di Parma, lunedì 26 Maggio, ha respinto la mozione “Sostegno alla Brigata Ebraica” presentata dalle consigliere Serena Brandini (Azione) e Maria Federica Ubaldi (Civiltà Parmigiana), con 6 voti favorevoli, 1 contrario e 16 astensioni che, secondo il regolamento, equivalgono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Respinta la mozione sulla Brigata Ebraica: "un'occasione mancata per affermare memoria"

