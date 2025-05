Residenza Pullè | lavori in corso per la realizzazione di tre nuove unità abitative per non autosufficienti

Proseguono i lavori di ristrutturazione alla Residenza per anziani Felice Pullè di Riccione, con l'obiettivo di creare tre nuove unità abitative dedicate a persone non autosufficienti. Questi interventi mirano a migliorare la qualità della vita degli anziani, promuovendo l’autonomia e il benessere in un ambiente confortevole e sicuro.

Proseguono gli interventi di ristrutturazione del primo piano della Residenza per anziani Felice Pullè di Riccione, finalizzati alla realizzazione di tre nuove unità abitative pensate per favorire l’autonomia delle persone anziane non autosufficienti. Il progetto prevede l’eliminazione delle... 🔗 Leggi su Riminitoday.it