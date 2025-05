Un nuovo capitolo si apre per il Napoli, con Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte che si avvicinano sempre di più. Dopo quattro ore di intenso confronto e due giorni di riflessione, le parti sembrano pronte a trovare un accordo. Scopriamo i dettagli di questo incontro che potrebbe segnare il futuro della squadra partenopea.

Repubblica: “Conte e De Laurentiis più vicini”"> Quattro ore di confronto, due giorni di riflessione e una fumata che comincia a tingersi d’azzurro. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono nuovamente avvicinati nel corso di una lunga giornata romana, segnata da simboli forti: l’incontro con il Papa in Vaticano al mattino e il vertice decisivo nel pomeriggio a via XXIV Maggio, a due passi dal Quirinale. Conte, durante il summit, ha confermato di non aver raggiunto alcun accordo con altri club – Juventus compresa – mentre De Laurentiis, supportato dall’ad Andrea Chiavelli e dal ds Giovanni Manna, ha rilanciato con nuove e concrete garanzie: un progetto ambizioso per il futuro del Napoli, basato su investimenti importanti e rinforzi di alto profilo... 🔗 Leggi su Napolipiu.com