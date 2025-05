Reparti Aoup in affanno Grido d’allarme dei dializzati

I reparti dell'Aoup stanno affrontando una crisi senza precedenti, con i dializzati che alzano il grido d'allarme. Le mancanze di personale e i carichi di lavoro eccessivi compromettono la qualità dell'assistenza, lasciando i pazienti in una situazione di estrema fragilità. Il comitato Dializzati e il sindacato Cobas Sanità chiedono interventi urgenti dalla nuova direzione per garantire cure adeguate e sostegno al personale.

"La situazione dei reparti di Aoup è sempre più insostenibile se non si faranno nuove assunzioni. Le mancanze costringono il personale a gravosi carichi di lavoro e i pazienti non si sentono curati adeguatamente. La nuova direzione intervenga". Il comitato Dializzati e il sindacato Cobas Sanità lanciano l’allarme per le carenze di personale medico e infermieristico nell’unità operatica di Nefrologia dell’azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup). In una nota, indirizzata alla direzione generale, le associazioni chiedono "che venga al più presto ripristinato l’organico dei medici e degli infermieri nell’Unità operativa... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Reparti Aoup in affanno". Grido d’allarme dei dializzati

